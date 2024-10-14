Более 400 пчеловодов приняли участие в форуме пасечников в Серпухове

В Серпухове прошел заключительный этап мероприятия «Апифорум 2024». Более 400 пчеловодов, в том числе 20 от принимающей стороны, приняли в нем участие.

«Апифорум 2024» прошел ко Дню работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В конкурсе «Лучший мед России» приняли участие пчеловоды из Москвы, Калининграда, Якутии, Кавказа и других регионов страны.

По словам организатора Ивана Козярского, основная задача форума — выявить лучшие практики. Коллеги делились опытом и рынками сбыта, налаживали контакты и, таким образом, совершенствовали отрасль пчеловодства в России.

«Более 20 пчеловодов — это участники из Серпухова. Природные, экологические условия нашего округа являются идеальным фактором для производства качественного и полезного продукта. Отмечу, что серпуховский мед неоднократно занимал призовые места на конкурсах разного масштаба. Ждем вновь на Серпуховской земле», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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