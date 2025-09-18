Более 400 онлайн-заявок на регистрацию аттракционов подали в Подмосковье с января

Фото: Аттракцион «Карусель» в городском парке культуры и отдыха «Пегас» в Егорьевске / Медиасток.рф

Подмосковные предприниматели могут поставить аттракционы на учет онлайн. С начала года госуслугой воспользовались более 400 раз.

Как рассказали в региональном Мингосуправления, госуслуга доступна в разделе регионального портала «Бизнес» — «Регистрация и учет». С ее помощью можно подать звяку на учет аттракциона, получить дубликат свидетельства или справку о регистрации, изменить сведения о заявителе.

Сервисом могут воспользоваться предприниматели и юридические лица. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить форму и прикрепить необходимые документы.

«Любой аттракцион, включая карусели, колеса обозрения, 5D-кинотеатры и аэротрубы, подлежит государственной регистрации до ввода его в эксплуатацию. При перемещении аттракциона в другое место необходимо оформить временную регистрацию по новому месту нахождения. На входе требуется разместить государственный регистрационный знак», — пояснили в ведомстве.

Услуга платная, размер госпошлины зависит от цели обращения и степени потенциального биомеханического риска аттракциона.