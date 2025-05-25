Более 400 одиннадцатиклассников получат аттестаты в Лобне в 2025 году
В городском округе Лобня проходят торжественные линейки, звучат последние звонки. В этом учебном году аттестаты зрелости вручат 440 одиннадцатиклассникам, еще 1360 школьников закончили девятый класс.
Поздравить ребят собрались педагоги и родители, которые на протяжении долгих лет были рядом, помогали преодолевать трудности.
«Вчера мы грустили, а сегодня, я думаю, мы будем только радоваться. У ребенка праздник. Это большое достижение, она хорошо закончила, мы ею гордимся. Все одиннадцать лет пролетели очень быстро и весело», — сказала одна из мам Виктория Малоенко.
Ученица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа Лобня Арина Кравчук рассказала о том, как грустно расставаться со школой.
«Друзья все оттуда, были прекрасные времена, за столько лет много воспоминаний. И радостно, что сегодня собрались все самые близкие люди», — поделилась выпускница.
Мероприятие также посетила глава Лобни Анна Кротова. Она поздравила ребят и сказала им напутственные слова.
«Сегодня очень важный момент в жизни. Закончился один из этапов. А еще впереди их будет много-много, но этот день запомнится навсегда. Я хочу пожелать вам в новой жизни: дерзать, лететь, побеждать. Ребята, вас ждет победа впереди, поэтому ничего не бойтесь, а родителей прошу: всегда поддерживайте, всегда вдохновляйте. Итак — в новую жизнь. Поздравляю!» — произнесла руководитель муниципалитета.
Учитель французского языка Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа Лобня Оксана Муратова отметила, что дети все старательные и перспективные.
«Каждым выпуском мы всегда довольны, надеемся, что они нас, конечно, не подведут. И они всегда помнят и приходят в свободное от учебы в институте время, навещают коллектив, учителей. С большой благодарностью вспоминают эти школьные годы», — добавила преподаватель.
В Лобне создали все условия, чтобы ребятам было интересно и легко учиться. Так, в муниципалитете открыли лицей «Авиатика» на 2200 мест. Там обустроили современные классы, библиотеки, спортивные залы и творческие студии. Помимо этого, полностью отремонтировали городской лицей и школу № 7, а в школах № 4 и № 6 возвели пристройки. До конца года планируют реконструировать еще два общеобразовательных учебных заведения.