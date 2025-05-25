Более 400 одиннадцатиклассников получат аттестаты в Лобне в 2025 году

В городском округе Лобня проходят торжественные линейки, звучат последние звонки. В этом учебном году аттестаты зрелости вручат 440 одиннадцатиклассникам, еще 1360 школьников закончили девятый класс.

Поздравить ребят собрались педагоги и родители, которые на протяжении долгих лет были рядом, помогали преодолевать трудности.

«Вчера мы грустили, а сегодня, я думаю, мы будем только радоваться. У ребенка праздник. Это большое достижение, она хорошо закончила, мы ею гордимся. Все одиннадцать лет пролетели очень быстро и весело», — сказала одна из мам Виктория Малоенко.

Ученица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» городского округа Лобня Арина Кравчук рассказала о том, как грустно расставаться со школой.

«Друзья все оттуда, были прекрасные времена, за столько лет много воспоминаний. И радостно, что сегодня собрались все самые близкие люди», — поделилась выпускница.

Мероприятие также посетила глава Лобни Анна Кротова. Она поздравила ребят и сказала им напутственные слова.

«Сегодня очень важный момент в жизни. Закончился один из этапов. А еще впереди их будет много-много, но этот день запомнится навсегда. Я хочу пожелать вам в новой жизни: дерзать, лететь, побеждать. Ребята, вас ждет победа впереди, поэтому ничего не бойтесь, а родителей прошу: всегда поддерживайте, всегда вдохновляйте. Итак — в новую жизнь. Поздравляю!» — произнесла руководитель муниципалитета.