Более 400 новых учителей начали работать в 2024 году в школах Ленинского округа

В образовательные учреждения муниципалитета в уходящем году поступили на работу 439 новых педагогов. Сейчас в школах Ленинского округа открыто еще 25 вакансий.

Большинство новых преподавателей — учителя математики, русского языка и литературы, начальных классов. Для снижения нагрузки на действующих педагогов в школы городского округа готовы принять шесть учителей иностранных языков, четырех учителей математики, по три — русского языка и начальных классов, по два — физики и химии, и по одному — информатики, истории, географии, биологии и Основ безопасности и защиты Родины.

Глава городского округа Станислав Каторов отметил, что в муниципалитете строятся новые социальные объекты. В уже функционирующих школах в связи с увеличением количества детей открываются дополнительные классы. «Одновременно ведем большую работу, чтобы обеспеченность кадрами не отставала от создания новых учебных мест», — рассказал руководитель муниципалитета.

Для привлечения педагогических кадров в Ленинском округе реализуются меры социальной поддержки, в том числе программа «Социальная ипотека», компенсация аренды жилья и выплата пособий молодым учителям.