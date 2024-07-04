Более 400 новых кафе и ресторанов открыли в Подмосковье за полгода

Каждый месяц в Подмосковье открываются новые предприятия общественного питания. За полгода в регионе появилось еще 400 кафе и ресторанов, о чем рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Сейчас в Подмосковье работают свыше восьми тысяч предприятий общественного питания. Это 4236 кафе, 1098 ресторанов, 1129 предприятий быстрого питания, 445 производств на вынос, 381 бар, 307 столовых, 125 буфетов, 173 кулинарии и 161 закусочная.

За первое полугодие в Московской области открыли свыше 400 новых предприятий общепита, которые обеспечили работой 2,7 тысячи человек.

Больше всего новых ресторанов и кафе открыли в Красногорске (76 предприятий), Щелкове (22), Королеве (21) и Одинцове (20).

Ранее стало известно, что область нарастила долю производства сыра в стране до 20% и в ЦФО — до 37%, отметил губернатор Андрей Воробьев. В особом фокусе остается импортозамещение, причем и классических, и изысканных сортов.

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