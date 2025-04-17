Более 400 миллионов выделят на ремонт образовательных учреждений в Одинцове

Заседание Совета депутатов, на котором были рассмотрены 14 различных вопросов, прошло в Одинцове. Одной из ключевых тем сессии стало обсуждение изменений в бюджет муниципалитета. Так, больше 400 миллионов рублей пойдет на ремонт и развитие образовательных учреждений округа.

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что эти средства будут направлены на модернизацию 17 школ и девяти детских садов. Сейчас уже запланированы важные виды работ, включая ремонт крыш, обновление инженерных систем и косметический ремонт внутренних помещений, что в конечном итоге улучшит условия обучения и воспитания детей.

Кроме того, глава округа уточнил, что дополнительно на 83 миллиона рублей будет профинансирован капитальный ремонт двух школ — Васильевской и Кубинской № 1. Эти образовательные учреждения также нуждаются в серьезном обновлении.

Помимо трат на образование, 80 миллионов рублей будет выделено на модернизацию уличного освещения, что повысит безопасность и уровень комфорта на улицах округа, особенно в вечернее время. Также намечено строительство мини-стадиона в Кубинке стоимостью 40 миллионов рублей. Этот проект направлен на развитие спортивной инфраструктуры и создание дополнительных условий для активного отдыха молодежи.

Кроме того, в бюджете предусмотрено выделение 350 миллионов рублей на строительство и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства.