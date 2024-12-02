Более 400 мероприятий проведут зимой в Дмитрове

Зимний сезон торжественно открыли в двух парках в Дмитрове. В муниципалитете стартовал проект «Зима в Подмосковье».

Открытие прошло в парке «Сосновый бор» в Дмитрове и в парке имени И. А. Лямина в Яхроме. Организовали мероприятия сотрудники центрального дворца культуры «Созвездие».

В Дмитрове провели конкурсы и игровую программу. Также перед гостями парка выступили артисты Дворца культуры. В Яхроме подготовили концерт «Старые добрые песни» и развлекательную программу. Жители смогли поучаствовать в зимних играх и мастер-классах.

«Всего в округе проведут свыше 400 культурно-массовых и спортивных мероприятий на любой вкус и возраст», — сказал временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Отметим, что мероприятия прошли в рамках масштабной культурной программы, которую проводят благодаря проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».

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