Более 400 мероприятий проекта «Зима в Подмосковье» пройдут в Чехове

С 1 декабря в Чехове стартует проект губернатора региона «Зима в Подмосковье». Жителей ждут главный каток, ледовое шоу, театральные постановки, концерты, интерактивные программы и встречи с Дедом Морозом.

В рамках проекта запланировано проведение 438 культурных и спортивных мероприятий. В городских парках состоятся театрализованные представления со сказочными персонажами «Парк зажигает огни», открытие резиденции и почты Деда Мороза и мастер-классы. Каждую неделю будут проходить разнообразные активности для детей и взрослых.

В декабре откроется главный каток на Советской площади. Гостей ждут показательные выступления фигуристов и хоккеистов спортивной школы «Витязь», музыкальная программа от диджея, мастер-классы с артистами и массовое катание на коньках. Здесь же в январе пройдет ледовое шоу Татьяны Навки. В течение всего зимнего сезона на главном катке можно бесплатно покататься на своих коньках или взять в аренду.

20 декабря у главной елки на Советской площади жители встретятся с Дедом Морозом, а 23 декабря пройдет «Елка желаний». Каждый сможет исполнить детскую мечту, сняв шар с главного символа года. В новогоднюю ночь на Советской площади состоятся интерактивные программы, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также концертная программа.

В праздничные каникулы во Дворце культуры «Дружба» пройдут детские елки. 11 января состоится Рождественский спектакль «Морозко». Городской театр подготовил новогодние спектакли и пешеходные экскурсии с Дедом Морозом. Информацию о мероприятиях можно найти на официальном сайте и в социальных сетях администрации.

Проект «Зима в Подмосковье» предполагает и украшение округа. В этом году установят 31 новогоднюю ель: 13 в городе и 18 в сельских населенных пунктах, а также более 180 световых конструкций, чтобы разнообразить праздничную атмосферу.