Более 400 курсантов приняли воинскую присягу в ракетной академии Серпухова

В Серпухове началось обучение для будущих офицеров. В ближайшие несколько лет молодые люди будут осваивать профессию в Серпуховском филиале ФВА РВСН, который славится своей высокотехнологичной учебной базой.

Ракетные войска стратегического назначения представляют собой один из самых высокотехнологичных родов войск Вооруженных Сил РФ. Знания, получаемые курсантами, будут полезны не только в военной службе, но и в гражданской жизни. Современное оборудование и высококвалифицированный преподавательский состав обеспечивают качественное обучение и передачу опыта будущим офицерам.

Присягу курсантов принимал ветеран спецоперации, Герой России Игорь Старовойт. Его поддержали супруга Мария Сергеевна и маленький сын Лев, с гордостью наблюдавший за папой с трибуны.

«Благодарю родителей, которые воспитали настоящих патриотов, отважных мужчин. Курсантам желаю крепкого здоровья, верных товарищей и друзей, успехов в учебе и службе на благо нашей страны», — отметил глава Серпухова Сергей Никитенко.

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