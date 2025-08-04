Более 400 культурных и спортивных мероприятий проведут в Ленинском округе в августе

Масштабную развлекательную программу приготовили для жителей Ленинского округа в последний месяц лета. Для них организуют спортивные, культурные и тематические события.

Выставки будут действовать в историко-культурном отделе Дворца культуры «Видное» и в сквере «Юность». Творческие и познавательные программы проведут в библиотеках округа.

Творческие мастер-классы, спортивные состязания, экологические уроки и оздоровительные занятия организуют в парках Ленинского округа. В летних лагерях для детей муниципалитета состоятся тематические беседы.

Мотобол, футбольные матчи и сдача норм ГТО пройдут на стадионе «Металлург». Также в округе состоится летний фестиваль «Лето с Брусникой» — по выходным для жителей будут проводить музыкальные, спортивные и творческие активности. Кроме того, отметят День физкультурника.

«Мы стремимся создать яркую и разнообразную программу, которая удовлетворит интересы всех категорий граждан. В августе мы запланировали множество культурных и развлекательных активностей, которые позволят не только хорошо провести время, но и расширить свой кругозор», — добавил начальник управления по делам молодежи, культуре и спорту администрации Ленинского городского округа Владимир Каширин.