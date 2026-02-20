Более 400 кубометров снега вывезли за ночь из Можайска

Дорожные и коммунальные службы Можайского округа продолжают расчищать дороги, дворовые территории и общественные пространства от последствий мощного снегопада. Из нескольких локаций за ночь вывезли 440 кубических метров снега.

Работы провели в ночное время из-за высокой интенсивности дорожного движения. За несколько часов погрузчик, два самосвала и бригада дорожных рабочих расчистили площадку на Амбулаторной улице. Там расположены подъезды к Можайской больнице и одной из школ. Было сделано шесть рейсов и вывезено более 130 кубических метров снега.

Еще одной точкой проведения работ стала улица Клементьевская, где находится крутой подъем. Для обеспечения безопасности были необходимы расширение проезжей части и оперативный вывоз снега. Всего было задействовано свыше 220 рабочих и порядка 80 единиц специальной техники. На специальную площадку отправили 14 самосвалов снега.

Жители Можайского округа могут сообщить о последствиях непогоды в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 8 (49638) 4-14-15, 8 (49638) 4-15-44 или 112.