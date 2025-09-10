Более 400 компаний представили разработки на выставке «ЭкваТэк» в Красногорске

В красногорском МВЦ «Крокус Экспо» проходит международная выставка технологий водоснабжения «ЭкваТэк». Свои разработки на площадке презентуют более 400 российских и международных компаний.

«В этом году на одной площадке будут представлены решения 72 регионов России и 12 стран мира. В работе пленарных сессий традиционно примут участие наши отраслевые специалисты, представители Мособлводоканала и эксперты Научно-технического совета», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

Первый замминистра ЖКХ Московской области Александр Семенов побывал на пленарной сессии, посвященной развитию инжиниринговых технологий, и оценил новинки отрасли.

Например, солнечногорский производитель оборудования показал шнековый обезвоживатель для осушения осадка сточных вод. Один из российских разработчиков представил экспозицию датчиков и средств визуализации, которые применяются на Люберецком, Некрасовском и Химкинском водоканалах.

В МинЖКХ региона добавили, что мероприятие такого уровня позволяет делиться лучшими практиками Московской области и перенимать прогрессивный опыт других регионов и стран.