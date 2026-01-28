Более 400 километров дорог очистили от снега в Чехове

Коммунальные службы продолжают устранять последствия снежного циклона, который накрыл округ 27 октября. С 29 января рабочие начнут расширять дороги там, где это потребуется.

На балансе муниципалитета — около 940 километров дорог, которые находятся не только в городе, но и 146 населенных пунктах и более 450 садовых некоммерческих товариществах. Помимо этого, на обслуживании муниципальной компании — 185 дворовых территорий, 32 внутриквартальных проезда, 107 общественных территорий, 282 детских игровых площадки и 138 спортивных площадок.

«За время двух снегопадов силами муниципального бюджетного учреждения „Чеховское благоустройство“ вывезено 14,5 тысячи кубометров снега. Работа по вывозу идет в непрерывном режиме и будет продолжена до полной очистки всего округа. Безусловно, каждый житель беспокоится о своем доме и своей дороге, поэтому стараемся корректировать работы с учетом запросов. Уборка продолжится до полной нормализации дорожной обстановки, рабочие обязательно дойдут и доедут до всех адресов», — подчеркнул глава округа Михаил Собакин.

Работы проводят в соответствии с графиком и установленным регламентом очистки. Все маршруты находятся в программе «Яндекс.Вектор». Заявки по уборке снега принимает «Чеховское благоустройство» по номеру 8-800-300-87-43. За содержание региональных дорог отвечает «Мосавтодор» по телефону: 8-800-250-40-04. О внештатных ситуациях следует сообщать на горячую линию 8-800-200-10-67.