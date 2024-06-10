Более 400 юных художников поучаствовали в фестивале-конкурсе в Коломне

В отборе на фестиваль-конкурс изобразительного искусства «Палитра лета» поучаствовали более 400 юных художников от девяти до 16 лет из 23 муниципалитетов Подмосковья. Представители детской школы искусств Воскресенска стали победителями в нескольких номинациях.

На областном открытом фестивале-конкурсе в Коломне Воскресенск представили учащиеся художественного отделения детской школы искусств № 3. За три часа участникам предстояло изобразить одну из восьми площадок Коломенского кремля.

За победу соревновались более 400 художников от девяти до 16 лет из 23 муниципалитетов Московской области. Победителей выбирали в четырех возрастных категориях по пяти номинациям. Среди них живопись акварелью и гуашью, графика графитными карандашами, мягким материалом или ручкой. Лауреатами различных степеней стали пять воскресенских художников: Мария Тамбеева, Мария Пушкарева, Ксения Ершова, Валерия Бубнова и Полина Кошкина.

Председателем жюри стала доктор культурологии, заведующая кафедрой музыки и ИЗО филологического факультета «Государственного социально-гуманитарного университета» Елена Щербакова. Работы лауреатов разместят на выставке в картинной галерее «Дом Озерова» с 17 июня по 14 июля.

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