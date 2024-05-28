Более 400 гектаров в полосе отвода МЖД очистят от борщевика

Специалисты начали косить борщевик на площади более 400 гектаров в полосе отвода на Московской железной дороге. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

Как пояснили в ведомстве, ядовитый сорняк ликвидируют на участках Марк-Лобня МЦД-1, Разъезд 6 километров-Карасево-Разъезд 30 километров, Фрязево — Павловский Посад в Московской области, а также на участках в Тульской и Брянской областях.

До того, как борщевик зацветет и даст семена, его скосят, обработав места произрастания гербицидами. Профилактическая обработка территории уже позволила сократить количество борщевика более чем в два раза.

Кроме того, железнодорожники в полосе отвода кронируют деревья, закрывающие ветками обзор путей, проведут санитарную вырубку, подстригут кустарники и скосят траву.

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