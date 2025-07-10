Более 400 гектаров леса расчистят в Истре в 2025 году

Более 71 гектара неликвидной древесины убрали в лесах муниципального округа Истра. В текущем году планируется расчистить более 400 гектаров лесных территорий.

Особое внимание уделили участкам возле платформы Троицкая, садового товарищества «Лира-С» и деревни Давыдково около Новорижского шоссе.

«Большой объем выполнен на территории Рождественского участкового лесничестве. На сегодняшний день работы по наведению порядка завершены в лесном массиве между садовыми товариществами „Олимп“ и „Снегири“, вблизи деревни Талицы и Борисково муниципального округа Истра, а также рядом с садовым товариществом „Бытовик“ городского округа Красногорск на общей площади почти 71 гектар», — сообщил заместитель директора Истринского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Лексашов.

Специалисты лесничества распиливают упавшие стволы и ветки, оставшиеся после непогоды, формируя из них аккуратные поленницы. Такой метод позволяет древесине естественным образом перегнивать, обогащая почву питательными веществами.

Проведенные работы имеют комплексное значение: они предотвращают распространение короедов и грибков, снижают пожарную опасность и делают лес более привлекательным для отдыха.