Более 400 гектаров леса приведут в порядок в Истре в 2026 году

В этом году планируется провести работы по улучшению состояния лесов — провести санитарную вырубку, убрать неликвидную древесину и аварийные деревья.

Что касается первого вида работ, то в планах очистить более 110 гектаров. Основные работы пройдут рядом с дачными поселками и деревнями, например, у СНТ «Строитель-5», в деревне Высоково, вдоль Новорижского шоссе и других местах. В некоторых местах, где лес сильно пострадал, уберут все деревья на площади 8,06 гектаров. Самые большие участки для уборки находятся у СНТ «Пищевик» и «Зеленый луг», а также у деревень Деньково и Крючково. На этих местах осенью 2026 года и весной 2027 года высадят новые деревья.

Что касается больной древесины, то соберут старые и ненужные деревья на площади около 288 гектаров. Работы проведут рядом с дачными поселками, деревнями и в других местах, таких как СНТ «Холщевики-1», «Полином», Антоновка, Рыбушки и другие. А еще запланировали устранить 263 дерева, которые могут упасть на проезжую часть или линии электропередач.