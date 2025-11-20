Более 400 фасадов многоквартирных домов обновили в Подмосковье за октябрь

В Подмосковье работает Единая диспетчерская служба, которая принимает обращения по вопросам ремонта фасадов многоэтажек. В октябре по заявкам жителей рабочие привели в порядок внешний вид 400 зданий.

Как отметили в министерстве по содержанию территорий региона, у фасада есть две функции — защитная и эстетическая. Регулярный ремонт позволяет поддерживать надлежащее техническое состояние этого важного элемента.

В октябре по заявкам жителей были устранены различные мелкие повреждения: трещины, склоны, отслойки. Также специалисты заменили элементы, которые успели износиться: оконные откосы, отливы и детали водостоков.

Жителя Подмосковья напомнили, что сообщить о проблемах в содержании многоквартирных домов можно в Единую диспетчерскую службу региона или в территориальные отделы ответственного министерства.