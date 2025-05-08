Более 400 елей высадили у мемориала «Братские могилы» в Дубне

Деревья высадили в рамках акции «Сад памяти». В этом году площадкой стал мемориальный комплекс «Братские могилы».

Участники акции провели субботник, обновили мемориал и подход к нему.

«Сегодня здесь высадили саженцы деревьев в рамках международной акции „Сад памяти“. Это стало завершающим мероприятием на „Братских могилах“ в рамках подготовки ко Дню Победы и глубоко символичное. Каждый участник в ходе акции вспомнил своих родных, и все вместе мы отдали дань памяти тем героям, которые похоронены на дубненской земле. Вечная слава воинам!» — отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Участники высадили более 400 елей. Каждая — высотой до 50 сантиметров, адаптированная к местному климату. Часть саженцев закупили в подмосковном питомнике, а другую вырастили из сеянцев, которые раньше высаживали жители наукограда. За счет мероприятия будет восстановлен объем елей, пострадавших от короеда-типографа.