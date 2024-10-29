Более 400 единиц коммунальной техники подготовили к зиме в Пушкино

Одной из тем еженедельного совещания под председательством губернатора Подмосковья стала подготовка к зиме. Глава Пушкинского рассказал, как организована работа в муниципалитете.

В Пушкино парк коммунального хозяйства составил 429 единиц. Об этом на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сообщил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

«Благодарю губернатора региона за новую коммунальную технику, ключи от которой были вручены нам на минувшей неделе. Это ценная поддержка в преддверии зимнего периода. Мы не подведем», — сказал Максим Красноцветов.

Другой темой обсуждения стало благоустройство общественных пространств. В этом году в Пушкино работы идут в лесопарке «Северный» и городском парке Ивантеевки.

Также поговорили о развитии сферы образования. В этом году в Пушкино открыли после капитального ремонта три школы. Одну новую построили. Об этом сообщила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

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