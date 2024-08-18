Более 400 домов проверят в Дубне к началу отопительного сезона

К старту отопительного сезона 2024–2025 годов инспекторы жилищного надзора проверят 430 домов в городском округе Дубна. Специалисты осмотрели уже 146 жилых зданий, почти во всех обнаружили нарушения.

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области проверяют состояние инженерных систем в домах. Результаты они отражают в мобильном приложении «Проверки Подмосковья».

Осмотрели готовность систем к осенне-зимнему сезону в доме № 5а по улице Володарского и в доме № 21а по улице Центральной. Специалисты проверяют тепловые узлы, тепловые сети, трубы горячего и холодного водоснабжения, трубы канализации.

«Инспекторы Минчистоты проведут осмотр всех 430 домов до начала отопительного периода. На данный момент проверены почти 146 домов и почти во всех из них обнаруживаются нарушения по содержанию инженерных систем», — рассказал в своем телеграм-канале глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.

Через мобильное приложение «Проверки Подмосковья» управляющим компаниям поставили задачи по устранению нарушений. В числе самых частых: отсутствие изоляции на трубах, захламление подвалов, завал воздушных продухов в подвал, мелкие свищи на трубах и негерметичность запорных арматур.

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