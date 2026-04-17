Более 400 домашних животных вакцинировали в Солнечногорске с начала года

За первые три месяца 2026 года специалисты Солнечногорской ветеринарной станции выполнили 413 комплексных прививок домашним питомцам на территории муниципалитета. Основное внимание уделялось профилактике бешенства — опасного заболевания как для животных, так и для человека.

С наступлением теплого сезона в Московской области вновь начали работу выездные пункты вакцинации. 18 и 19 апреля жители населенных пунктов Поварово, Лыткино, Лопотово, Пятница, Андреевка, Пешки, Ложки и Чашниково смогут привить своих питомцев в мобильных точках.

«Профилактика бешенства остается приоритетным направлением, так как это единственный надежный способ защитить и питомцев, и людей от смертельной угрозы. Данная процедура проводится бесплатно с использованием отечественного препарата „Рабикан“. В мобильных пунктах также доступна услуга чипирования», — отметил замглавы округа Кирилл Типографщик.

С информацией о графике работы мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться по ссылке. Дополнительные сведения доступны по телефону Солнечногорской ветеринарной станции: 8-925-470-34-78.