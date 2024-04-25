Более 400 дольщиков ЖК «Юбилейный» в Реутове получили ключи | 360°

25 апреля 2024, 14:10
Более 400 дольщиков ЖК «Юбилейный» в Реутове получили ключи
Дольщики ЖК «Юбилейный» в Реутове продолжают получать ключи от квартир. На данный момент обладателями недвижимости стали 430 человек. Об этом сообщили в Минжилполитики Московской области.
Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства активно участвует в подписании документов и приемке жилья. Возведение ЖК началось в 2017 году, однако, застройщик «Перспективные строительные технологии» не справился с обязательствами.
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Объект достроил Фонд защиты прав дольщиков Московской области.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, ранее рассказал о планах капитального ремонта жилых домов в 2024 году. В порядок приведут 1,8 тысячи кровель и 1,1 тысячи фасадов.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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