Более 400 детей родились в Ленинском округе в сентябре

Более 250 мальчиков и 230 девочек появились на свет в перинатальном центре в Видном в сентябре. Об итогах рассказали в администрации Ленинского городского округа.

В Видновском перинатальном центре родились 486 малышей за первый месяц осени. В учреждении принимают не только жительниц Ленинского городского округа, но и пациенток из других городов.

«Мы специализируемся на тяжелых патологиях беременности. К нам обращаются пациентки, у которых есть проблемы со здоровьем. Наши врачи ведут каждую будущую маму максимально внимательно и грамотно, что позволяет доносить и родить долгожданного ребёнка», — прокомментировала главный врач Видновского перинатального центра Тамара Белоусова.

В сентябре на свет появились пять двоен: три двойни мальчиков, пара девочек и «королевская двойня». Всего в центре ежегодно помогли родиться более чем шести тысячам детей.

Около 500 малышей рождаются значительно раньше срока. Им помогают высококвалифицированные врачи анестезиологи-реаниматологи, неонатологи и реабилитологи.

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