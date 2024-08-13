Более 400 детей из ДНР получили от Подмосковья путевки на море летом

Каждый год в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева дети из Донецкой Народной Республики отдыхают в лагерях на Черноморском побережье. Сейчас в двух лагерях Анапы по бесплатным путевкам находятся 400 подростков.

Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева отметила, что была организована безопасная доставка детей к морю, а после окончания смены их вернут родителям.

В пресс-службе Министерства социального развития региона добавили, что для детей создали насыщенную программу досуга с разнообразными спортивными и развлекательными мероприятиями. С юными отдыхающими работают квалифицированные педагоги, психологи и вожатые.

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