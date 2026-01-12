Более 400 человек вышли на уборку последствий циклона в Павловском Посаде

Работа по расчистке территорий после циклона «Фрэнсис» в городском округе ведется круглосуточно. Задействованы более 120 единиц техники и порядка 400 человек — дворники, дорожные рабочие и механизаторы

Коммунальные и дорожные службы убирают снег на улицах, дорогах и во дворах. Рабочие выполняют очистку проезжей части, тротуаров, остановочных пунктов, подходов к социальным объектам. Мониторинг проблемных участков ведется в постоянном режиме, а маршруты и состав бригад оперативно корректируются по ситуации и поступающим от жителей сигналам.

Глава Павлово‑Посадского округа Денис Семенов подчеркнул, что обращения горожан находятся на постоянном контроле. «Ни одно не остается без внимания. Понимаю, что неудобства есть, и прошу: наберитесь терпения. Там, где требуется, будем усиливать бригады и корректировать маршруты техники», — подчеркнул руководитель муниципалитета.

Работы организованы поэтапно, чтобы охватить весь округ. Жители могут сообщить о точках, требующих первоочередной уборки, через официальные каналы администрации округа.