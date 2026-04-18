Более 400 человек вышли на пасхальный забег в Волоколамске

В Волоколамске 18 апреля прошел восьмой Пасхальный забег, который собрал более 400 человек. Участники приехали из разных городов Подмосковья и других регионов России.

В этом году старт стал самым массовым за всю историю проведения. На дистанции вышли как опытные спортсмены, так и любители. Самому младшему участнику исполнилось 2 года, самому старшему — 74.

Для детей до 12 лет подготовили трассу длиной 2200 метров. Участники старше 12 лет преодолевали дистанцию 5250 метров. Все финишировавшие получили памятные медали и подарки от партнеров. Победителей определили в разных возрастных категориях, а также отметили самых юных и самых возрастных бегунов.

«Мы стремимся показать, что здоровый образ жизни и духовные ценности могут идти рядом. Этот старт символизирует силу духа и стремление к личным достижениям», — отметил координатор организации «Спецвзвод» Антон Ермишин.

С приветственным словом к участникам обратилась заместитель главы округа Елена Филатова. Перед стартом все прошли обязательную проверку: представили медицинский допуск и страховой полис, а также прослушали инструктаж.

За порядком следили сотрудники полиции, ГИБДД, медики и более 50 волонтеров.

Забег провела организация «Спецвзвод» при поддержке Волоколамского благочиния и администрации округа. Организаторы сообщили, что в следующем году планируют вернуть дистанцию 10,5 километра по просьбам участников.