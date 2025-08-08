Более 400 человек сдали нормы ГТО в Волоколамском округе за полгода

Участниками всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» за шесть месяцев текущего года стали 445 жителей муниципалитета. 70 из них успешно выполнили нормативы и получили знаки отличия.

Тестирование проводилось на базе Дворца спорта «Лама» в Волоколамске.

Главная задача комплекса ГТО — поддержка физического здоровья и интереса к спорту у подрастающего поколения, приобщение к занятиям спортом как можно большего количества людей и, как следствие, увеличение продолжительность жизни.

Знак отличия ГТО не только подтверждает отличную спортивную форму, но и дает ряд преимуществ, в том числе дополнительные баллы при поступлении в вузы и возможность получения налогового вычета с 1 января 2025 года.

Узнать подробности и записаться на сдачу нормативов можно по телефону: 8 (49636) 2-69-48. Участники, успешно выполнившие все заданные комплексом ГТО нормы, получат бронзовые, серебряные и золотые значки — в зависимости от личного зачета.