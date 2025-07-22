Более 40 золотых знаков ГТО вручат жителям Чехова

За первое полугодие текущего года около 500 спортсменов округа приняли участие в испытаниях всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В середине июля Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал Приказы за второй квартал 2025 года о награждении 44 спортсменов золотым знаком отличия.

Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и ⁠отправить заявку на выполнение нормативов на почту. После этого остается ⁠получить допуск врача и в назначенное время явиться с документами на тестирование.

Статус обладателя значка ГТО будет отражен в личном кабинете на официальном сайте. Чтобы узнать время и место вручения знака отличия, нужно обратиться в пункты приема нормативов.

В Чехове спортивные нормативы сдают на стадионе «Гидросталь», во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова.