Более 40 золотых знаков ГТО вручат жителям Чехова

За первое полугодие текущего года около 500 спортсменов округа приняли участие в испытаниях всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В середине июля Министр спорта России Михаил Дегтярев подписал Приказы за второй квартал 2025 года о награждении 44 спортсменов золотым знаком отличия.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и отправить заявку на выполнение нормативов на почту. После этого остается получить допуск врача и в назначенное время явиться с документами на тестирование.
Статус обладателя значка ГТО будет отражен в личном кабинете на официальном сайте. Чтобы узнать время и место вручения знака отличия, нужно обратиться в пункты приема нормативов.
В Чехове спортивные нормативы сдают на стадионе «Гидросталь», во Дворце спорта «Олимпийский» имени Владимира Максимова.
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