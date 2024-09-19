Более 40 жителей Успенского обратились к главе Одинцова на выездном приеме

Местные жители Успенского с самыми важными вопросами смогли лично обратиться к главе Одинцовского округа. В территориальном управлении на личном приеме в рамках «Выездной администрации» приняли 40 заявителей.

Большая часть обращений затронула благоустройство, жилищно-коммунальное хозяйство, а также образование. Житель Горок-10 Вадим Малютенко обратился к главе округа с просьбой открыть дополнительные места для парковки автомобилей. Мужчина рассказал, что в поселке ощущается дефицит парковочного пространства.

Глава округа Андрей Иванов сообщил, что вопрос решат после обустройства в поселке нового парка. «Мы продвигаем включение парковой зоны в поселке Горки-10 в программу „Парки Подмосковья“. В техническом задании первого этапа будет предусмотрена стоянка для посетителей парка на 200 машиномест. Пользоваться ею смогут и местные автомобилисты», — рассказал глава округа.

Помимо этого, обсудили замену старых тренажеров на спортивной площадке за домом № 29. Глава округа ответил, что заняться эти вопросом в этом году проблематично — теплый сезон уже подходит к концу. «В следующем году мы впишем эту площадку в комплексное благоустройство дворовой территории. У нас будет время хорошо подготовиться. Обязательно согласуем с вами наполнение площадки и оптимальное размещение тренажеров».

По итогам личного приема, в текущем сезоне в Горках-10 запланировано обновление хоккейной коробки, решение вопроса о ремонте Успенской школы и улучшение водопроводов, очистка и обслуживание колодцев и развития дорожно-тропиночной сети.

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