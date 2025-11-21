Более 40 жителей Солнечногорска приняли участие в Едином дне донора

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

В Доме культуры «Лепсе» в Солнечногорске прошел Единый день донора, организованный в рамках партийного проекта «Здоровое будущее». В этот день свыше 40 жителей округа стали участниками акции и сдали более 18 литров крови.

Инициативу поддержала главный врач Солнечногорской больницы, депутат Совета депутатов и член местной фракции «Единая Россия» Лариса Борисова. Процедуру забора крови обеспечила профессиональная команда Московского областного центра крови: специалисты провели консультации, организовали медосмотр и создали комфортные условия для участников.

«Мы видим стабильно высокий отклик солнечногорцев, и это говорит о социальной ответственности наших жителей. От имени администрации округа я благодарю каждого донора за этот ценный вклад в спасение жизней», — подчеркнула заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Подобные донорские мероприятия регулярно проходят в муниципалитете. Каждый участник получил справку на один оплачиваемый день отдыха, а также денежную компенсацию.