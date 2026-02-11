Более 40 жителей получили ответы от властей в Одинцове

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В Одинцовском округе продолжается практика выездных встреч с населением. Очередной прием прошел 10 февраля в территориальном управлении Успенское.

На встречу пришли глава округа, его заместители, депутаты местного совета, сотрудники Муниципального центра управления регионом, жилищные инспекторы и представители Одинцовской областной больницы. Всего специалисты пообщались с 43 жителями.

Больше всего вопросов касалось жилищно-коммунального хозяйства, уборки и состояния дорог, благоустройства дворов и общественных пространств. Также жители спрашивали о медицинской помощи и мерах социальной поддержки.

«Каждый посетитель получил развернутый ответ. Часть обращений взяли в работу — решения примут в ближайшее время», — сообщили в администрации округа.