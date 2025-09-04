Более 40% жителей Подмосковья предпочли получать льготные лекарства вместо выплат

В Подмосковье все больше людей выбирают получать лекарства по соцпакету. По данным Минздрава региона, в 2025 году 41% жителей решили оставить за собой право получать препараты бесплатно. Годом ранее этот показатель был 39%.

«Размер денежной компенсации за отказ от лекарственного обеспечения составляет чуть более 1,3 тысячи рублей ежемесячно, что зачастую не покрывает реальных расходов на лечение. Так, например, житель Подмосковья с заболеваниями органов дыхания бесплатно получает необходимые лекарственные препараты и медицинские изделия в месяц в среднем на 20 тысяч рублей, что практически в 20 раз больше суммы компенсации», — прокомментировал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Выбор в пользу препаратов позволяет людям обеспечивать себя нужными лекарствами без лишних затрат. В Минздраве Подмосковья отметили, что особенно важно это для пациентов с хроническими болезнями, которым необходим постоянный приём препаратов.