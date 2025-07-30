Более 40 жителей Балашихи посетили день открытых дверей в центре онкопомощи

В рамках Дня открытых дверей 48 жителей посетили Балашихинский центр амбулаторной онкологической помощи областного онкодиспансера. Врачи медучреждения проводили консультации, отвечали на вопросы собравшихся и рассказывали о том, какие симптомы могут стать сигналом для обращения к специалисту.

Мероприятие организовали не только для проведения бесплатных обследований, но и информирования жителей о возможностях современной медицины в диагностике и лечении рака.

«Это событие стало важной частью кампании по повышению осведомленности населения о важности регулярных медицинских обследований и профилактических мер», — рассказала заместитель главного врача по работе с центрами амбулаторной онкологической помощи областного онкодиспансера Александра Харченко.

Отметим, что по статистике выявление рака на ранних стадиях увеличивает шансы на успешное лечение до 90%. Однако многие люди игнорируют профилактические осмотры из-за нехватки времени или страха перед диагнозом. День открытых дверей помогает разрушить эти барьеры и мотивирует людей заботиться о своем здоровье более осознанно.

Следующее мероприятие пройдет в последнюю субботу августа. Для получения консультации специалистов необходима предварительная регистрация, которая открывается за неделю до мероприятия. Номер для записи: 8 (495) 521-56-01.