Более 40 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья с начала года

Спасатели помогли выйти из леса 45 жителям Подмосковья с начала года. Они обратились в экстренные службы, и операторы помогли найти им дорогу.

Как рассказал глава Комлесхоза Подмосковья Евгений Агулов, заблудившиеся жители обращались за помощью по номеру 112.

Больше всего заблудившихся было в Истре. Там дорогу потеряли семь человек. Еще по пять оказалось в Ногинске и Орехово-Зуеве и четыре — в Дмитрове.

С начала лета дорогу домой не смогли найти уже шесть человек. Среди них трое подростков, которые забрели в болотистую местность, а также молодая женщина, отправившаяся на поиски мужа.

«В подмосковных лесах начался сезон летних грибов. На „тихую охоту“ уже отправились самые нетерпеливые грибники. Не стоит надеяться на „авось“. Отправляясь в лес, не забудьте сообщить родным о том, куда пойдете и когда планируете вернуться. Наденьте яркую одежду. Проверьте зарядку мобильного телефона, возьмите воду и необходимые лекарства, запоминайте дорогу, которой идете — не полагайтесь на свое знание местности. Помните, что вас ждут дома», — добавил Евгений Агулов.

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