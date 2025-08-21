Более 40 участков теплосети заменят в Химках за 3 года

В Химках реализуется масштабная программа по реконструкции объектов теплоснабжения. В рамках трехлетней инвестиционной и ремонтной программы в городском округе заменят 42 участка теплосети.

В рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» планируется модернизировать 33 центральных тепловых пункта. Это улучшит надежность работы системы теплоснабжения и снизит вероятность аварий.

На модернизированных ЦТП установят устройства аварийного ввода резерва. Они обеспечат быструю подачу тепла при перебоях с электроэнергией, восстанавливая отопление за несколько секунд.

Для предотвращения гидравлических ударов в ЦТП внедрят автоматизированные системы и устройства плавного пуска. Эти технологии запускают и останавливают электродвигатели, снижая нагрузку на оборудование. Это также продлевает срок службы систем и уменьшает риск поломок.

«Ранее мы фиксировали периодические перебои с подачей электроэнергии. Насосы отключались. Сейчас с помощью устройства аварийного ввода резерва и плавного пуска нам удастся избежать таких неприятных последствий перебоев электроснабжения», — рассказал начальник электротехнического участка химкинского филиала «ТСК Мосэнерго» Андрей Васильев.

Модернизация сетей повысит качество теплоснабжения в 889 многоквартирных домах, где проживают более 200 тысяч человек.