Более 40 участков теплосетей заменят в Химках к началу отопительного сезона

В городском округе Химки идет подготовка к отопительному сезону. На 33 центральных тепловых пунктах установят устройства плавного пуска и автоматизированные системы, это снизит риск гидроударов, продлит срок службы оборудования и обеспечит более стабильную работу всей системы.

Очередное совещание прошло в пресс-центре «Арена Химки» с участием администрации округа, представителей жилищных объединений, управляющих организаций, прокуратуры и ресурсоснабжающих компаний.

Совещание провели заместитель главы по ЖКХ Александр Сорокин и замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Эдуард Сущенко. Участники подвели итоги текущих работ, обозначили сроки предоставления паспортов готовности и напомнили управляющим организациям о проверке внутридомовых инженерных систем.

Руководитель проекта мониторинга капитального ремонта Евгений Махмуров напомнил о значимости реализации инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». В ее рамках в Химках заменят 42 участка теплосети. Это улучшит качество теплоснабжения для 889 многоквартирных домов, в которых проживают свыше 200 тысяч человек.