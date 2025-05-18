Более 40 участков сетей теплоснабжения заменят в Химках в 2025 году

В Химках продолжается масштабная модернизация теплосетей в рамках инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго». Ремонтные работы ведутся во всех микрорайонах города.

В котельной на улице Мичурина планируется проведение мероприятий по химической обработке воды. Это необходимо для предотвращения образования накипи, коррозии и других отложений на внутренних поверхностях котлов и теплообменного оборудования. Завершить эти работы планируется до начала осени.

На улицах Панфилова и Бабакина будет проведена реконструкция распределительных теплосетей с использованием современных технологий. Кроме того, на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина выполнят важные работы по обновлению участка магистральной теплосети, ведущей к ТЭЦ-21.

В центральных тепловых пунктах города установят 97 устройств плавного пуска, автоматического переключения на резерв и запуска насосов. Это обеспечит стабильную подачу горячей воды и тепла при резких скачках напряжения и других внештатных ситуациях.

В рамках трехлетней инвестиционной программы «ТСК Мосэнерго» в Химках заменят 42 участка теплосети общей протяженностью 26 километров. Благодаря этому качество теплоснабжения улучшится в 889 многоквартирных домах, где проживают более 200 тысяч человек. Работы по обновлению сетей планируется завершить уже в этом году.