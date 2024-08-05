Более 40 участков дорог отремонтируют в Серпухове летом

Пресс-служба городского округа Серпухов
Фото: Пресс-служба городского округа Серпухов

В Большом Серпухове проходит ремонт дорог. Этим летом приведут в порядок более 40 участков.

В Пущино на улице Южной подрядчик отремонтирует полотно и построит тротуары. Этот участок ведет к поселку Пущавель.

Жители просили привести в порядок дорогу, ведущую к кварталу № 6 и к участкам для многодетных семей. Тяжелая техника здесь ездила постоянно, так как шло строительство домов для переселения из аварийного жилья. Подрядчик установил бордюрный камень и насыпал щебень на пешеходные дорожки. Когда наступит благоприятная погода, подрядчик уложит асфальт и продолжит работы на проезжей части. Объект сдадут в этом месяце.

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