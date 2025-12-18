Более 40 участков дорог отремонтируют в Подольске в 2026 году

Работы проведут на улицах Февральская, Красная, Малая Зеленовская, Соколова, Мраморная, Ульяновых, Филиппова, Луговая, Сальковский Луг, Лобачева, Халатова, на Домодедовском шоссе, Парадном и Нефтебазовском проезде и в других местах.

Отремонтируют участки дорог в поселке Дубровицы, в микрорайонах Климовск и Львовский, в деревнях Слащево, Бережки, Бородино, Хряслово, Никулино, Коледино, Лучинское, Романцево. Также работы проведут на подъездных дорогах к участкам многодетных в деревнях Матвеевское и Кутьино.

Начало ремонтных работ запланировано на весну 2026 года после установления устойчивой плюсовой температуры.

В текущем году в округе в план по обновлению дорожной инфраструктуры вошли 26 муниципальных и 11 региональных дорог.