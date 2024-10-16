Более 40 тысяч жителей Подмосковья провели газ в свои дома с начала года

Еще 15 тысяч домов в Подмосковье подключили к газовым сетям с начала года. Об этом рассказали в Министерстве энергетики региона.

В этом году газ получили более 40 тысяч жителей по программе «Социальная газификация». Чтобы провести газ себе на участок дом должен быть зарегистрирован.

Как пояснили в ведомстве, процедура простая. Нужно заключить комплексный договор, который включает проектирование и строительство газопровода внутри участка, установку оборудования, пуско-наладочные работы внутридомового газового оборудования и поставку газа, а также техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение.

Заключить договор на подключение к газу можно в режиме онлайн — подать заявку, направить документы, получить электронную подпись, подписать договор и отслеживать статус заявки в «Личном кабинете клиента».

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