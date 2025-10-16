Более 40 тысяч тонн молока произвели в Волоколамском округе в 2025 году

Волоколамский округ занимает одно из лидирующих мест в молочном производстве Московской области. За девять месяцев текущего года местные предприятия произвели и реализовали 40 тысяч 171 тонну молока.

Самые высокие результаты показала компания «ТиЭйч –Рус Милк Фуд», выпустив 14 тысяч 605 тонн продукции, что составляет 36% от общего объема. В этом году предприятие увеличило свои показатели на 11%, демонстрируя значительный рост и эффективность.

Предприятия Волоколамского округа планируют и дальше расширять производственные мощности и повышать качество продукции. Прогнозируется, что до конца 2025 года объем производства молока в муниципалитете достигнет 56 350 тонн.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появится крупнейший в России и Европе животноводческий комплекс. Губернатор региона Андрей Воробьев назвал его строительство важным шагом для продовольственной безопасности страны.