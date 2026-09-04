Более 40 тысяч рабочих мест создали в Химках за 5 лет

В Химках за пять лет прибыль крупных и средних предприятий выросла на 40 %. Важную роль сыграли меры поддержки и курс на импортозамещение.

В Химках зафиксирован устойчивый рост ключевых экономических показателей: за пять лет прибыль предприятий округа увеличилась на 40 %, инвестиции в основной капитал — на 17 %, создано более 42 тысяч рабочих мест.

Яркий пример — производственные площадки компаний «Родер» и «ПростоТент» в Луневском: предприятия почти полностью перешли на отечественные технологии и сырье и выпускают востребованную продукцию — быстровозводимые конструкции.

«Без мер поддержки масштабировать производство в такие сроки было бы невозможно. Льготный заем позволит закупить оборудование без отвлечения оборотных средств, а субсидия покроет часть затрат на модернизацию. Сейчас мы расширяем линейку и выходим на новые рынки», — поделился генеральный директор и учредитель компании «Родер» Алексей Лаукарт.

Химки активно участвуют в программах импортозамещения и пользуются региональными мерами поддержки.

«Поддержка предприятий — это не только про экономику. Это про людей: про новые рабочие места, про зарплаты, про уверенность семей. Народная программа объединяет федеральные и региональные инструменты — от налоговых льгот до промышленной ипотеки и приоритета отечественных товаров в госзакупках. Именно такой комплексный подход дает устойчивый результат», — отметил депутат Руслан Шаипов.

В Подмосковье сопровождают свыше 1800 проектов с общим объемом инвестиций более 3 триллионов рублей — их реализация в ближайшие пять лет позволит создать свыше 460 тысяч рабочих мест.