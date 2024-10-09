Более 800 секций для детей открылось в Ленинском округе в новом учебном году

Свыше 40 тысяч детей записались в различные кружки в городском округе с начала учебного года. В детских садах и школах открылось около 840 различных секций.

Начальник управления образования администрации муниципалитета Наталия Киселева рассказала, что самой большой популярностью у юных жителей пользуются занятия художественно-эстетической направленности. Востребованы и разные спортивные секции.

В некоторых образовательных организациях появились кружки, где ребята изучают интернет-технологии и массмедиа. В Лопатинской, Развилковской и Видновской школе № 7 ведутся занятия по робототехнике, а в центре детского творчества «Импульс» работают школа блогеров и студия тележурналистики.

Учреждения дополнительного образования муниципалитета посещают около 64 тысяч детей, из них 20 тысяч являются воспитанниками детсадов, а остальные — школьники.

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