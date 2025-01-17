Более 40 тысяч человек посетили женскую консультацию в Балашихе в 2024 году

Более 40 тысяч женщин старше 18 лет посетили гинекологические кабинеты Балашихинской больницы. Они побывали на приеме у врача почти 177 тысяч раз.

Кто-то был на приеме один раз, а кому-то понадобилось несколько визитов к врачу.

«Врача-акушера-гинеколога также посещают и будущие мамы. Третий год в Балашихе реализуется региональный проект по индивидуальному сопровождению беременности. Для участия в нем будущим мамам достаточно обратиться в женскую консультацию по месту проживания», — пояснила заместитель главного врача по детству и родовспоможению Светлана Щербакова.

Кабинеты гинеколога работают в поликлиниках № 5, 9, 10 и в Черновской амбулатории. Женские консультации в Балашихе расположились на Савинском шоссе в доме № 6, а также в поликлиниках № 2 и № 6.