Более 40 тысяч человек посетили парк «Кривякино» в Воскресенске за неделю

44 тысячи гостей посетили парк усадьбы Кривякино в центре Воскресенска с 10 по 16 июля. Он вошел в топ-5 парков региона для проведения свадебной церемонии.

Тематические и массовые мероприятия, приуроченные к праздникам и памятным датам, проводятся в парке регулярно. В них участвуют не только дети, но и взрослые. Также здесь проходят свадебные церемонии.

Усадьба — это значимый исторический объект Подмосковья с богатой историей. Ею владели многие знаменитые люди, в том числе купец И. И. Лажечников. Первозданный вид усадьбы специалисты восстановили в 2020. Сегодня парк «Кривякино» — это современный парк с исторической аутентичностью.

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