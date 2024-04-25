Более 40 тысяч человек посетили «Библионочь» в Подмосковье | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 10:50 Более 40 тысяч человек посетили «Библионочь» в Подмосковье Министерство культуры и туризма Московской области

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Подмосковные библиотеки присоединились к всероссийской акции «Библионочь» и провели квесты, экскурсии, квизы, лекции и презентации. По данным Министерства культуры и туризма Подмосковья, свыше 40 тысяч человек посетили эти мероприятия.

В Губернской библиотеке в Королеве для читателей открыли литературное кафе и запустили новый проект по продвижению чтения «ЗаГлавные книги». Вниманию гостей представили театрально-поэтические композиции и концерт учащихся музыкальной школы.

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Театрализованные представления прошли в библиотеках Электростали, Черноголовки, Одинцова, Люберец. Викторины и творческие мастер-классы провели в библиотеках Егорьевска, Каширы, Дмитрова, Чехова, Коломны, Сергиева Посада. Луховицкая библиотека имени поэта Морозова проверила своих читателей на грамотность — там состоялся «Тотальный диктант».

В Подмосковье работает 921 библиотека, читателями которых являются 1,7 миллиона человек. Самому младшему из них год, а старшему — 97 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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