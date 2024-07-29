Более 40 тонн донорской крови заготовили в Подмосковье с начала года

Подмосковные доноры сдали свыше 40 тонн крови и ее компонентов с начала года. Это обеспечит потребности больниц и позволит сформировать запас.

«В этом году в Подмосковье заготовлено уже на 3,5 тонны крови больше, чем за аналогичный период прошлого года. Хочу отметить, что абсолютное большинство донаций выполняется на безвозмездной основе», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Донорская кровь и ее компоненты нужны для помощи пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, больным онкологией и новорожденным с различными патологиями.

Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8:00 до 14:00. Адрес: Москва, улица Металлургов, 37а.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

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