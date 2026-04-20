Более 40 территорий убрали во время субботника в Балашихе

Секретарь местного отделения партии, глава округа Сергей Юров рассказал, что субботник проводится по инициативе регионального отделения «Единой России». Он напомнил, что традиционно в апреле и начале мая в Московской области проходит месяц чистоты. Так, по словам Юрова, партийцы выходят на улицы, чтобы помочь управляющим компаниям и другим организациям, отвечающим за чистоту в городе, а также приглашают присоединиться жителей. Он добавил, что активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» активно участвуют в этих мероприятиях, и сегодня ребята предложили уделить особое внимание местам воинских захоронений и мемориалам, чтобы подготовить их к 9 мая.

Заместитель руководителя «Молодой Гвардии» Виктория Зуева отметила, что очень важно привлекать молодежь к таким субботникам. Она пояснила, что это не просто весенняя уборка, а жест памяти в отношении предков, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны и отдавали жизни за мирное небо. Кроме того, по ее словам, важно содержать памятники в хорошем виде не только перед 9 мая, но и всегда.

Весенний месячник чистоты в Балашихе включает шесть общегородских субботников. Они начались в конце марта и продлятся до 25 апреля. Работы охватывают дворы, дороги, парки, социальные объекты и мемориалы. Принять участие в субботниках может каждый желающий. Всех добровольцев обеспечивают необходимым инвентарем.