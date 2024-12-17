Более 40 световых инсталляций установили к Новому году в Подольске

Подготовка к главному празднику года полным ходом идет в муниципалитете. Украшают парки, дома культуры, здания различных учреждений и предприятий.

В городском округе установили 30 искусственных елей. Еще пять живых зеленых красавиц засверкали праздничными огнями на Славянском бульваре, улицах Большой Серпуховской и Кирова, а также в поселке Леспроект.

На опорах уличного освещения вдоль центральных дорог разместили 300 световых консолей. Здания в Подольске украсили гирляндами и тематическими композициями. На разных территориях муниципалитета установлено более 40 новогодних инсталляций.

Глава Подольск Григорий Артамонов выразил уверенность, что новогодняя атмосфера преобразившегося города порадует жителей и гостей.

Кроме того, в городском округе стартовал конкурс на лучшее оформление к празднику объектов потребительского рынка. Итоги соревнования подведут после 20 декабря, а победителей наградят.